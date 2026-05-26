Ram Charan bodyguard : ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಭದ್ರತಾ ವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಮೈಕಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
Ram Charan bodyguard Kevin Kounta salary: ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸದ್ಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದವರು. ಕೆವಿನ್ ಇಟಲಿಯ MMA ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಭದ್ರತಾ ವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಮೈಕಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟಿಸಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ ಪೆದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರೀಡಾ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಪೆದ್ದಿ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದ್ಧೂರಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಭೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆದಿವೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸ್ವತಃ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೆದ್ದಿ ಪ್ರಿ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡುವೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆದ್ದಿ ಪ್ರಿ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಸಖತ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಅಂಗರಕ್ಷಕನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ. ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ ಅವರ ಗುರುತನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಕರ್ಷಕ ವಿವರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದಿಂದ ಬಂದ ಕೆವಿನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಿಶ್ರ ಸಮರ ಕಲೆಗಳ (MMA) ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಡಲ್ವೇಟ್ MMA ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿನ್ಗೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಐಪಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದಾಗ, ಕೆವಿನ್ ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ರೀತಿ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟಾರ್ ಫೈಟರ್ ಕೆವಿನ್ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಈತನನ್ನು ಕಂಡ ಸಿನಿರಸಿಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿನ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೋ ಹಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಭಿಮಾಣಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಕೆವಿನ್ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಂಗರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ ಸಂಬಳ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.