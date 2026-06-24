Klin Kaara : ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮ್ ಚರಣ್, "ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೆಂದರೆ, ನೀವು ರಾಮ್ ಚರಣ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬರೀ 'ಪೆದ್ದಿ'ಯನ್ನೇ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ನನಗಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು.
"ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಇದೇ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾ ನನ್ನನ್ನು 'ಅಪ್ಪ' ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗಿನಿಂದ 'ಏ ಪೆದ್ದಿ' ಅಂತ ಕರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಕರೆಯಬೇಡ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, 'ಪೆದ್ದಿ ನನ್ನಾ' ಅಂತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವಳೂ ಈಗ ನನ್ನ ಅಸಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ತುಂಟಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೂಡ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕರು.
ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ : ಇನ್ನು 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. "ನನಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ 'ಟ್ಯಾಗೋರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗು ಜನ ಯಾರನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕೈಬಿಡದೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಯಾರು ಏನೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಎಂಥದ್ದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಂದರೂ... ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರದ್ದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ವಿಮರ್ಶಕರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾವು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವುದಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು..