  • ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್‌ ಚರಣ್..! ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಸಹೋದರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ..?

ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್‌ ಚರಣ್..! ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಸಹೋದರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ..?

Allu Sirish on Ram Charan : ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೀಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ದೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಟ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮದ್ಯದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಸಹೋದರ...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 24, 2026, 08:06 PM IST
    • ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೀಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ.
    • ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮದ್ಯದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..
    • ಕಾಕ್‌ ಟೈಲ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿಯೇ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್‌ ಚರಣ್..! ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್‌ ಸಹೋದರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ..?

Allu Sirish party : ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿರೀಶ್‌ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ.. ಅವರು ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿಯೇ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ಕಾಕ್‌ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಹಾರರ್‌ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಆಗದೆ ಗಡಗಡ ನಡುಗಿದ ಜನ! OTTಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ..

ಇದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ಜನರು ಅಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Allu Sirish (@allusirish)

ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮದ್ಯ ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು, ನಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಟ್ರೋಲಿಗರ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದಂತಾಗಿದೆ..

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

