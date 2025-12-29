ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋನನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಕಿಭಾಯ್ ಯಶ್‌..ಯಶ್‌‌ ಅಂತ ಕೂಗಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌.!

ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಯಶ್ ಅವರು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂವಿಯ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದೊಂದೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನನ್ನು ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಶ್..ಯಶ್ ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇಗಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಯಶ್..ಯಶ್ ರಾಕಿಭಾಯ್ ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಇಬ್ಬರು ನೋಡಲು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೂವಿಯ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಲು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ತೆಲುಗು ಜನರು ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಟರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿದರೂ ಜನರು ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಯಶ್ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಅಗಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ಸದ್ಯ ಪೆದ್ದಿ ಎನ್ನುವ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಶ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂವಿಯನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವಾರ ಹಿಂದೆ, ಮುಂದೆ ತರೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.
