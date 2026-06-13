Ram Charan luxurious lifestyle: ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸದೇ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಧೀರ, ಧ್ರುವ, ರಂಗಸ್ಥಳಂ, RRR ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಮ್ಚರಣ್ ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಹೌದು.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಈವರೆಗೆ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟ ಕೂಡ. ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಾಭದಲ್ಲಿನ ಪಾಲುಗಳಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ 80 ಕೋಟಿಯಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಅವರು ಭಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಖೈದಿ ನಂ. 150 ಸಿನಿಮಾವು ಅವರ ತಂದೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿತು. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೋಲೋ ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ವೃತ್ತಿಪರ ಕುದುರೆ ಸವಾರರಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕುದುರೆ ತಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೋಲೋ ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಟ್ರೂಜೆಟ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಮಾನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಂಪನಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಆಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಾಲವಾದ ಅಂಗಳ, ದುಬಾರಿ ಒಳಾಂಗಣಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕಟ್ಟಡವು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೂಡ ಭಾರೀ ದುಬಾರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಮ್, ಆಸ್ಟನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ V8 ವ್ಯಾಂಟೇಜ್, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಆಟೋಬಯಾಗ್ರಫಿ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಮೇಬ್ಯಾಕ್ GLS 600, ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಂತೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ರೈಮ್ ಎಂಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಾರ್ಬೆಟ್ ತಳಿಯ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಇದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ರೈಮ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೇಡಮ್ ಟುಸ್ಸಾಡ್ಸ್ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ (Madame Tussauds Museum) ದಲ್ಲಿ ಮೇಣದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್-II ಅವರ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಂತರ ರೈಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.