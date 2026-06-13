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1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಡೆಯ.. ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ರೇಂಜ್‌ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್‌ ಇದೆ!

ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಮಾನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಂಪನಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 13, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:44 PM IST
1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಡೆಯ.. ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ರೇಂಜ್‌ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್‌ ಇದೆ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಡೆಯ.. ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ರೇಂಜ್‌ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್‌ ಇದೆ!
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