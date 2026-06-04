Ram Charan net worth : ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಇಂದು "ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್" ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತೇಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಟ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಧೀರ, ಧ್ರುವ, ರಂಗಸ್ಥಳಂ ಮತ್ತು RRR ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿನಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಿಂದ "ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್" ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಅನೆಕರು ಉಸ್ತುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಮಗ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೇವಲ ನಟನಲ್ಲ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಚತುರ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಹೌದು. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. RRR ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರು. ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು ₹1,300 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹1,400 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆದಾಯದ ಸಿಂಹಪಾಲು ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಈ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ದುಬಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
* ₹9.57 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಮ್
* ₹7.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು)
* ₹3.2 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ಟನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ವ್ಯಾಂಟೇಜ್
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ BMW 7 ಸರಣಿ (₹1.75 ಕೋಟಿ), ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಮೇಬ್ಯಾಕ್ GLS 600, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೋಗ್ (₹2.75 ಕೋಟಿ), ಆಡಿ Q7 (₹70 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ GLS 350d (₹60 ಲಕ್ಷ) ಮುಂತಾದ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ₹2 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹5 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಎರಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
2016 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 'ಕೊನಿಡೇಲಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಖೈದಿ ನಂ. 150, ಸೈ ರಾ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ವಿಕ್ರಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 'ವಿ ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಹ-ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ₹30 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿವಾಸವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಒಳಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಅವರು ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2011 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೋಲೋ ರೈಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಲೋ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
2013 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಟರ್ಬೊ ಮೇಘಾ ಏರ್ವೇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಎಂಬ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಂಕಯಲಪತಿ ಉಮೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದು 'ಟ್ರೂಜೆಟ್' ಎಂಬ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು (ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು 2022 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡವು).
ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡಾ ಸರಣಿ 'ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್' ನಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಚರಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ'ಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.