Ram Charan says he hasn't thought about politics: ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜನ ಸೇನಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾ ಸಹೋದರ ನಾಗಬಾಬು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಂಎಲ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರೋ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು, ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರೋದು ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಬುಚಿಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೆದ್ದಿಯನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಚೆರ್ರಿ, ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ಇಷ್ಟವಿದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮನಾಗಲು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ 1 ಆಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ. ಎರಡು ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನ ನಟ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಜನರು ಈಗಲೂ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕನ ಪ್ರಯಾಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಡ್ಯೂಪ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.