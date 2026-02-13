ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಉಪಾಸನಾ..! ಆಹಾ.. ಹೆಸರು ಸೂಪರ್‌ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Ram Charan Upasana names : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2023ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಶಿವ ರಾಮ್ ಕೊನಿಡೇಲ' ಮತ್ತು 'ಅನ್ವೀರಾ ದೇವಿ ಕೊನಿಡೇಲ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥದ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಶಿವ ರಾಮ್ ಕೊನಿಡೇಲ (Shiva Ram Konidela) : ಈ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವ: ಈ ಹೆಸರು ಚಿರಂಜೀವಿಯವರ ಮೂಲ ಹೆಸರಾದ 'ಶಿವ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್' ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮ್: ತಂದೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಅನ್ವೀರಾ ದೇವಿ ಕೊನಿಡೇಲ (Anveera Devi Konidela) : ಮಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅನ್ವೀರಾ: ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ಭಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು (Resilience) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.