  • ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಉಪಾಸನಾ..! ಆಹಾ.. ಹೆಸರು ಸೂಪರ್‌ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಉಪಾಸನಾ..! ಆಹಾ.. ಹೆಸರು ಸೂಪರ್‌ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Ram Charan Upasana Konidela kids : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಗಾ ಪವರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನ ದಂಪತಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 13, 2026, 09:03 PM IST
ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಉಪಾಸನಾ..! ಆಹಾ.. ಹೆಸರು ಸೂಪರ್‌ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Ram Charan Upasana names : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2023ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಶಿವ ರಾಮ್ ಕೊನಿಡೇಲ' ಮತ್ತು 'ಅನ್ವೀರಾ ದೇವಿ ಕೊನಿಡೇಲ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥದ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷ್ಣು ದಾದಾಗೆ "ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ" ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕ..! ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತು

ಶಿವ ರಾಮ್ ಕೊನಿಡೇಲ (Shiva Ram Konidela) : ಈ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವ: ಈ ಹೆಸರು ಚಿರಂಜೀವಿಯವರ ಮೂಲ ಹೆಸರಾದ 'ಶಿವ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್' ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮ್: ತಂದೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಅನ್ವೀರಾ ದೇವಿ ಕೊನಿಡೇಲ (Anveera Devi Konidela) : ಮಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅನ್ವೀರಾ: ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ಭಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು (Resilience) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

