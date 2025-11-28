ram gopal varma: ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಸಿಲುಕಿದವು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರವೂ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ 60 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, 18 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಹ ಇದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರವೆಂದರೆ 2007 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ನಿಶಬ್ದ್' ಚಿತ್ರ . ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾ ಖಾನ್ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು... ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಪಾತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.. ನಿಶ್ಯಬ್ದ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಾಗಿ.. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ..' ಎಂದು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.
'ನಿಶಬ್ದ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆ ಚಿತ್ರ 2007 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು, ಆದರೆ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.. ಅಫ್ತಾಬ್ ಶಿವದಾಸನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಆರ್ಯ ಅವರಂತಹ ನಟರು ಸಹ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಿ 83 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಟಿಯ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತೋ, ಅಷ್ಟೇ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದ್ದವು. ಜೂನ್ 3, 2013 ರಂದು, ಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರ ದೇಹವು ಅವರ ಜುಹು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಕೇವಲ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.