/ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಂಥಾ ಮಾತಂದ್ರು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ?

Ram Gopal Varma On Sridevi: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಧನರಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಬರೆಯಲಾಗಿರುವ ‘ದಿ ಎಂಪ್ರೆಸ್’ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಟಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಎಂಪ್ರೆಸ್’ಗಿಂತ ‘ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ವೀನ್’ ಸೂಕ್ತ!
ಧೀರಜ್ ಯು. ಕುಮಾರ್ ಬರೆದಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ‘ದಿ ಎಂಪ್ರೆಸ್’ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿರುವ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ‘ದಿ ಎಂಪ್ರೆಸ್’ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ‘ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ವೀನ್’ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೇವಲ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಾನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪರೂಪದ್ದು. ಅವರ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ವರ್ಮಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಧನರಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಆರ್ಜಿವಿ
ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನೋಭಾವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಧನರಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಕೂರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಅಭಿನಯದ ಆ ಕಲೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ!
ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಧನರಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಾನು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಮಾತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿನಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪಾತ್ರದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಅವರನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಆರ್ಜಿವಿ
ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗಿ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಮಾನ ಹಿಡಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪದೇಪದೇ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವರ್ಮಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ’ದಿಂದ ‘ಚಾಂದನಿ’ವರೆಗೆ
ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ‘ಹಿಮ್ಮತ್ವಾಲಾ’, ‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ’, ‘ಚಾಂದನಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಾಗಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರು.
54ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ
2018ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ 54 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ.
ಇದೀಗ ‘ದಿ ಎಂಪ್ರೆಸ್’ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಯಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಬರೆದಿರುವ ಅಧ್ಯಾಯ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.