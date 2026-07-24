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ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ನಟ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್!.. ಏನಿದು Kiss ಕಾಂಟ್ರಾವರ್ಸಿ

Ram kapoor kissing controvery: ನಟ ರಾಮ್‌ಕಪೂರ್‌( Ram kapoor) ಕಿಸ್‌( Kiss) ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಲಾಕ್‌ಅಪ್‌ (lock upp season-2) ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಸಹಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಕಾಂಕ್ಷಾ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ದೃಶ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 24, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:06 PM IST
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ನಟ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್!.. ಏನಿದು Kiss ಕಾಂಟ್ರಾವರ್ಸಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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