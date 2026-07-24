/ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ನಟ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್!.. ಏನಿದು Kiss ಕಾಂಟ್ರಾವರ್ಸಿ

Ram kapoor kissing controvery: ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಲಾಕ್ಅಪ್ (lock upp season-2) ಸಚ್ ಯಾ ಸಜಾ 2’ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಹಸ್ಪರ್ಧಿ ಶ್ರೇಯಾ ಕಲ್ರಾಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊರ್ವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಕಾಂಕ್ವಾ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಅಪಿಕೊಂಡು ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಮ್ ಕುಪೂರ್ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ತನಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಾ ಕಲ್ರಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶ್ರೇಯಾ ಕಲ್ರಾ ಸಹ ಕೈದಿ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ ಅಪ್2 ರೊಳಗೆ ಹೊಸ ವಿವಾದ ಭುಗೆಲೆದಿದ್ದೆ. ಶಿಲ್ವಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಶ್ರೇಯಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನನ್ನು ಚುಂಬಿಸಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ತಡೆಯುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚುಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅವಳ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೇಯಾ ಕಾಮೆಂಟ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾಯಕತ್ವದ ಕಾರ್ಯದ ನಂತರ, ಶ್ರೇಯಾ ತಮ್ಮ ಸಹ-ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿಂಧೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಬಲವಾದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಳಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾ, ಅಕಾಂಕ್ಷಾ ಚೌದರಿಯನ್ಜು ತಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚೌಧರಿ ಶಿವಾಂಗಿ ಜೋಶಿ ಬಳಿ ತನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್, ಅಕಾಂಕ್ಷಾ ಚೌಧರಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲಿ ಮುಂದಾದರು. ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಕಿಸ್(Kiss) ಮಾಡಿದರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನನಗೆ ಇಷೊಂದು ಬಾರಿ ಕಿಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ!
ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮಿತಿಮೀರಿದ ವರ್ತನೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೀ ಮುನ್ನ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೇಯಾ ಕಾಲ್ರಾ ಕೂಡ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ಕ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಕಪೂರ್ ಆಕೆಯತ ಕೆನ್ನೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು. ಇದ್ದರಿಂದ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಶ್ರೇಯಾ ಕಾಲ್ರಾ " ನೀವು ಮಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಏಕಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆತೂ ನನಗೆ ಇಷೊಂದು ಬಾರಿ ಕಿಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀವು ಕಿಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಪರ ಗೌತಮಿ ಕಪೂರ್ ಸಮರ್ಥನೆ
ಈ ಚರ್ಚೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೌತಮಿ ಕಪೂರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪತಿ ರಾಮ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಲಾಕ್ ಅಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ ಕಳೆದ 2-3 ದಿನಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮೌನವಾಗಿರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಇಂದು ನನ್ನ ಪತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಗೌತಮಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಅವರ ರೀತಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗೇಮ್ ಶೋ ಅಥವಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೌತಮಿ ಕಪೂರ್ ಪತಿ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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