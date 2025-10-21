English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟನಿಗೆ ವಕ್ಕರಿಸಿದ ದುರಾದೃಷ್ಟ, ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಬಣ್ಣದ ಜೀವನ, ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ

Ram Pothineni family: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರುವಂತೆ ನಟರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಜೀವನ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

Oct 21, 2025
  • ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಫ್ಲಾಪ್‌ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ “ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್” ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
  • ದೇವದಾಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ ರಾಮ್

Ram Pothineni family: ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಂದರ, ಸುಖಕರ ಎಂದು. ಆದರೆ ಗ್ಲಾಮರ್‌ನ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸತ್ಯಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು, ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳು ಮರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ರಾಮ್ ಪೋಥಿನೇನಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ "ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮುರಾ" ಟಾಕ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ಚಿನ್ನದ ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ." ಅವರ ತಂದೆ ಮುರಳಿ ಪೋತಿನೇನಿ ಸಂಗೀತ ವೀಡಿಯೋ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಜಯವಾಡದ ಲಬ್ಬಿಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರುSONY ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, 1988 ರಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೋಮು ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಗಲಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಆಸ್ತಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ರಾಮ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, “ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಹೋಗಿತು.”

ನಂತರ, ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಯಿತು. ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಇದ್ದರೂ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದು ಆ ಸೌಕರ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮುರಳಿ ಪೋತಿನೇನಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದರು, ಎಂದು ರಾಮ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ 'ದೇವದಾಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ ರಾಮ್, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ “ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್” ಆಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಸುಲಭ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪರಿಶ್ರಮ, ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯಶಸ್ಸು ತಲುಪಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಮ್ ಪೋಥಿನೇನಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ. ‘ಡಬಲ್ ಐಸ್ಮಾರ್ಟ್’ (2024), ‘ಸ್ಕಂದ’ (2023), ಮತ್ತು ‘ದಿ ವಾರಿಯರ್’ (2022) ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತುಹೋದರೂ, 2021 ರ ‘ರೆಡ್’ ಚಿತ್ರವು 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ 35.8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿತು. ಮುಂಚೆ ‘ಐಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್’ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಫ್ಲಾಪ್‌ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ “ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್” ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಮೋಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ರಿಲೀಸ್ ನವೆಂಬರ್ 28ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

