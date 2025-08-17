ಶೀಘ್ರವೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಲಿದೆ ಗಟ್ಟಿಮೇಳ! ಹೀರೋಯನ್‌ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್‌?

Ram Bhagya Shri: ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಕೊಟ್ಟರು. ಮರಾಠಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್ ದುರಂತವಾದರೂ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಕಾಂತ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಪೋಥಿನೇನಿ ಎದುರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿ.. ಈಗ ಶಾರುಖ್, ಆಲಿಯಾ, ದೀಪಿಕಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ್ಯುಲರ್!
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇಬ್ಬರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು, ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆಯೇ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಗುರವಿತ್ತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ.. ರಾಮ್ ಪೋಥಿನೇನಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ನಾನೇ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಲವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ್ ಪೋಥಿನೇನಿ ಸ್ವತಃ ಬರಹಗಾರರಾದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು, ಈ ಹಾಡನ್ನು ರಾಮ್ ಪೋಥಿನೇನಿ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದೋರು ಯಾರು.. ಗರ್ಭಪಾತ, ಲಿವ್ಇನ್ ಸಂಬಂಧ.." : ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ
ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ರಾಮ್.. ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕದೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ಬಿಳಿ ತೋಳಿಲ್ಲದ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿನ ಕನ್ನಡಕ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡಕ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದವು, ಇದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡೇಕಿದೆ.