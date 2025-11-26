English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು!

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು!

Ram Pothineni Bhagyashree Borse: ರಾಮ್‌ ಪೋತಿನೇನಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ವದಂತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 26, 2025, 09:51 AM IST
  • ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಪೋಥಿನೇನಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ.
  • ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಭೋರ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
  • ರಾಮ್‌ ಪೋತಿನೇನಿ ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು!

Ram Pothineni Bhagyashree Borse: ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಪೋಥಿನೇನಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ. ಪಿ. ಮಹೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಟೀಸರ್, ಟ್ರೇಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ನಾಯಕಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಭೋರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಪೋಥಿನೇನಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾವ್ ರಮೇಶ್, ಮುರಳಿ ಶರ್ಮಾ, ತುಳಸಿ, ಸಿಂಧು ತುಲಾನಿ, ರಾಹುಲ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸತ್ಯ, ವಿಟಿವಿ ಗಣೇಶ್ ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ ಮತ್ತು ರವಿಶಂಕರ್ ಯಲಮಂಚಿಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಕಲನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನೂನಿ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಸಿ. ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್-ಮರ್ವಿನ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡೀಸ್ ನಿಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲವ್ ಸಂದೇಶ ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಭೋರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ, ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ನೀವು ಹೃದಯಗಳ ರಾಜ. ಐ ಲವ್ ಯೂ ಎಂದು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಾಮ್ ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಭೋರ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಚಾನೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ರಾಮ್‌ ಪೋತಿನೇನಿ ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವದಂತಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಏಕೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಾರರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದಾಗಿನಿಂದ ಈ ವದಂತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಏಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ, ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಾಮ್ ಹೇಳಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಅವರು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಭೋರ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

