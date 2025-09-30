English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..! ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 4000 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು..?

Ramayana Budget: ಬೃಹತ್‌ ಬಜೆಟ್‌ನ "ರಾಮಾಯಣ" ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 30, 2025, 02:02 PM IST
  • ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು
  • ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೀರಿ? ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು

ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌..! ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 4000 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು..?

Ramayana Budget: "ರಾಮಾಯಣ" ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅದರ ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ 4000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಡ್ರೀಮ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ತಾರಾಬಳಗವೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತಂತೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವೆಂದರೆ—ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ 4000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಕೂಡ ತಂದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಲೇ ಅನೇಕರು ಅವರಿಗೆ "ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೀರಿ? ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. "ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಜೆಟ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರೂಪಿಸುವುದಷ್ಟೇ. ಅದು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ರಾಮಾಯಣ" ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ; ಅದು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ ಯೋಜನೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. 4000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ನ ಮೂಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯೇ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ. ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಈ ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್‌ನ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

