ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮಾಯಣದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Ramayana Movie record breaking: ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮಾಯಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಭಾರೀ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸಿನಿಮಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಎ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ರಾಮಾಯಣದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ವಿತರಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಕರು 400 ರಿಂದ 450 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಖರೀದಿದಾರರು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಗದಿಯಾದರೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಆಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ದಾಖಲೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಎಂದರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟನೇ.
ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ OTT ದೈತ್ಯ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನೀಡಿದ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಟೌನ್ನ ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೂಲಕವೇ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿರೋ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಬೀಳಲ್ಲ.. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ,
ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಸೀತಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಏಕ್ ದಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾವಿರದಿಂದ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 2,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಸೂರ್ಯ ಸಿನಿಮಾ..