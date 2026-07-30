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ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್‌ ನೋಡಿದ್ರಾ..? ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ರಾವಣ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ್‌ ಜೊತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಅದೇ ಲಂಕೆ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ

Ramayana Trailer : ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ರಾವಣ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾಗುತ್ತಾನೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಯಾರದ್ದು, ದಶಕಂಠ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ..? ಲಂಕೆಯ ಉದಯಕ್ಕೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ..? ಇದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್‌ನ ವಿಶೇಷ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 30, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:03 PM IST
ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್‌ ನೋಡಿದ್ರಾ..? ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ರಾವಣ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ್‌ ಜೊತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಅದೇ ಲಂಕೆ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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