/ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್‌ ನೋಡಿದ್ರಾ..? ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ರಾವಣ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ್‌ ಜೊತೆ ಗೊತ್ತೆ? ಅದೇ ಲಂಕೆ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ

Ramayana Trailer explained : ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಮೊದಲ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಮೆಗಾ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವಂತಿದೆ.
ಇನ್ನು.. ಟ್ರೇಲರ್ನ ಆರಂಭವೇ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ.. "ಹೇ ಯಾರೋ ನೀನು?... ರಾಜಾಧಿರಾಜ... ದೇವಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ, ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ... ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ!" ಎಂಬ ಆರ್ಭಟದ ಗಂಭೀರ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾವಣನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಲಂಕೆಯ ಉದಯದ ಭವ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಪಾರ ವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬರುವ ರಾವಣ, ಕುಬೇರನ ಯಕ್ಷ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚಂಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾನೆ. ಕುಬೇರನ ಬಲಶಾಲಿ ಯಕ್ಷ ಪಡೆಯನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿ, ಲಂಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ‘ಲಂಕಾಧಿಪತಿ’ಯಾಗಿ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ರಾವಣನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಭವವನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ರಾವಣನ ಅಬ್ಬರದ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಿಗೆ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ಗಳು, ಅತ್ಯುನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಮೆರುಗನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಇದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬಹು ಬಜೆಟ್ ರಾಮಾಯಣ : ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹4,000 ಕೋಟಿ ($500 ಮಿಲಿಯನ್) ದಾಟಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ₹5,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.