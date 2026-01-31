English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ರಂಭಾ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Ramba: 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಂಭಾ ತನ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ ನಿಂದ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ  ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.ರಂಭಾ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 31, 2026, 04:26 PM IST
Ramba: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಸೌಂದರ್ಯ ತಾರೆ 'ರಂಭಾ' 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್‌ನಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮೂಡಿಸಿದ ಸುಂದರಿ. ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. 

ಗ್ಲಾಮರ್ ಕ್ವೀನ್ 1976  ಜೂನ್ 5ರಂದು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಂಭಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಯಡಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮ 1992 ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ "ಸರ್ಗಮ್" ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು ನಂತರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯಾದರು. ರಂಭಾ ನಟ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ನಂತರ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದರು..ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು.. ರಂಭಾ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರದ ಸಮಯ ಅದು.ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ನೀಡಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2010 ರಂದು, ಅವರು ಕೆನಡಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಪದ್ಮನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. 

2011 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ "ಫಿಲ್ಮ್‌ಸ್ಟಾರ್" ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದು ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದರು. ರಂಭಾ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಒಂದು ವಿವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ರಂಭಾ ಅವರ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು.ರಂಭಾ ಅವರ ಪತಿ ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ದುಷ್ಯಂತಿ ಸೆಲ್ವವಿನಾಯಕಂ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ ರಂಭಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ವಿವಾದ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು.

ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಂಭಾ ಸ್ವತಃ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕಿರುವ ರಂಭಾ.. ಈಗ ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ರಂಭಾ ಅವರ  ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೀಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ  ಮತ್ತೆ  ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ನೀಡಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಿಂದ ಮೇವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಚೆಲುವಿನಿಂದ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅವರ ಪತಿ ಇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಈ ಪುನರಾಗಮನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ, ಈಗ ರಂಭಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಲೈಪುಲಿ ಎಸ್. ಥಾನು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲಿವುಡ್ ಟಾಕ್ ಹೇಳಿದೆ.

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

