ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಜೂನಿಯರ್ NTR.. ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಯೂ ನಟಿಸಿದ ಏಕೈಕ ನಾಯಕಿ ಈಕೆ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇವರು ಸಖತ್‌ ಫೇಮಸ್‌

Intresting Movie facts : ಹಿರಿಯ ನಟ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಶ್ರೀರಾಮುಲಯ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಸೀತಾರಾಮರಾಜು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ನಂತರ, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಲಾಹಿರಿ ಲಾಹಿರಿ ಲಾಹಿರಿ, ಸೀತಯ್ಯ, ಟೈಗರ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರಾವಣಮಾಸಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈಗ, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅದ್ಭುತ ನಟನಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ, ಸೌಂದರ್ಯ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ, ಸಿಮ್ರಾನ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್, ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ರಂತಹ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ.
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ತಾರಕ್ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ನಾ ಅಲ್ಲುಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ವಿ. ಸಮುದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಟೈಗರ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರೊಂದಿಗೂ ಹಾಡುತ್ತಾ, ನಟಿಸಿದ ಏಕೈಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಮೂರಿ ನಟಸಿಂಹ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಾರಕ್ 'ದೇವರ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಕ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.