English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʻಲಕ್ಕಿʼ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ನಟ ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ನಟಿಸದಿರಲು ಕಾರಣ ಇದೇನಾ?

Ramya Yash Movie: ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಲಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 10, 2025, 04:23 PM IST
  • ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಲಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ
  • ಲಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ
  • ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಫೇಮಸ್‌ ತಾರೆಯರು

Trending Photos

ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು
camera icon6
Jaundice
ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರಗಳ ಮೇಲೆ...ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..!
camera icon6
Symptoms Of Heart Attack
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರಗಳ ಮೇಲೆ...ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..!
ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
camera icon6
Ganapati favorite zodiac signs
ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
camera icon6
heart attack
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
ʻಲಕ್ಕಿʼ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ನಟ ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ನಟಿಸದಿರಲು ಕಾರಣ ಇದೇನಾ?

Ramya Yash Movie: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಮ್ಯಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಫೇಮಸ್‌ ತಾರೆಯರು. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರು. ಯಶ್‌ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. 

ಬಘೀರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಸೂರಿ ಆಕ್ಷನ್‌ ಕಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯಶ್‌ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯಶ್‌ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು. 

ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರೇ ಲಕ್ಕಿ. ರಮ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಲಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ರಮ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ..!

ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಲಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ರಮ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.   

ಲಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ರಮ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. 

ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೇನೆ ಇರಲಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರದ್ದಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸರ್ಜರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹೀಗಿದ್ರು.. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗಾದ್ರು! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ರೂಪಾಂತರ..

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

ramyaYashLucky Movie

Trending News