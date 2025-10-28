English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಓದಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.. ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ಭಯ! ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಈಕೆ ಈಗ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌

ramya krishna: ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 28, 2025, 08:18 AM IST
  • ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು.
  • ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ``ಸೂತ್ರಧಾರು'' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿತು.

Ramya krishna:ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ನಾಯಕಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾದರು. ಅವರು ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಬಲವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. "ಬಾಹುಬಲಿ"ಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶಿವಗಾಮಿ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಟಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಇಮೇಜ್‌ಗೆ ಏರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿರ್ವಿವಾದಿತ ತಾರೆಯಾಗಿ ಏರುವುದರ ಹಿಂದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಿವೆ. ಹಲವು ಅವಮಾನಗಳಿವೆ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ವೈಫಲ್ಯಗಳಿವೆ. ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ `ಭಲೇ ಮಿತ್ರುಲು`. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಾಪ್‌ಗಳು ಬಂದವು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಅವು ಸತತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್‌ಗಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲು ಅವರು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಆಯೋಜಿಸಿದ `ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಿತಯಮ್ಮುರ` ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಗೆ ಓದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ. ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. 1984 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಫಲವಾದವು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ಅವಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಓದಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವಳು ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಳು. ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಅದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅವಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮಾತಿನಿಂದ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂತೋಷ ವರ್ಣನಾತೀತ. ತಾನು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಅವಳ ಭಾವನೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವಳ ಭಾವನೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ``ಸೂತ್ರಧಾರು'' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದು ತಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವ, ನೃತ್ಯ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರವು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ``ಸೂತ್ರಧಾರು'' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ``ಅಲ್ಲುಡುಗರು'' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ``ಅಲ್ಲುಡುಗರು'' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬಂದವು. ಅವರು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ``ಅಲ್ಲರಿ ಮೊಗುಡು'' ಚಿತ್ರದ 100 ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವುಕರಾದರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಏಳು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವುಕರಾದರು. 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

