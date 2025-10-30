ʼಅವತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ.. ಆ ಘಟನೆ ಈಗಲೂ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿಸುತ್ತೆʼ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ್!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 30, 2025, 12:57 PM IST
  • ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್‌
  • ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ರಮ್ಯಾ
  • ಸೌಂದರ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನೆದು ನಟಿ ಕಣ್ಣೀರು

Ramya Krishnan breaks down in tears

: ನಟಿಯರಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅಮ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಪಡೆಯಪ್ಪನಂತಹ ಕೆಲವು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಈಗ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಟಾಕ್‌ ಶೋ

ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಟಾಕ್ ಶೋವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರ ತಮಾಷೆಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನಟಿ ಮೀನಾರನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಕ್.. ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ..

ಮೀನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ದುರಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣ ಮೀನಾ ಆ ಫ್ಲೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನೂ ಸಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಜೊತೆಗೆಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಉಳಿದುಕೊಂಡೆ.. ಅಂದೇ ನಾನು ಸೌಂದರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯಬೇಕಿತ್ತುʼ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಟಾಕ್‌ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ನಟಿಸಿದ 'ಪಡೈಯಪ್ಪ' ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ 

ʼಅವತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ, ಆ ಘಟನೆ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿಸುತ್ತೆʼ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. "ಸೌಂದರ್ಯ ಮಗುವಿನಂತೆ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಕ್ರಮೇಣ ಅದ್ಭುತ ನಟಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಳು. ಅವಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದವಳು ನಾನು. ನಟಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಖ್ಯಾತಿ ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದೆಂದು ಆಕೆ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಮಾನವೀಯ ಮಹಿಳೆʼ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ತಾಯಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಹನಿ ನೀರು ಕೊಡದ ನಟ! ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಭಯಾನಕ..

20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ 

ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. 2004ರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನವು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಧನರಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

