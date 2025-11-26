English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಮೂವರ ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಲೇ ಬೇಕು : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಮ್ಯ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಮೂವರ ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಲೇ ಬೇಕು : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಮ್ಯ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Ramya Krishnan On Casting couch: ನಟಿ ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೀಡಿದ್ದ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.   

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 26, 2025, 08:48 PM IST
  • ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ
  • ಈ ಮೂವರ ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಲೇ ಬೇಕು
  • ನಟಿ ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೀಡಿದ್ದ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Trending Photos

ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್
camera icon5
Gold price
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
camera icon11
guru chandra yuti 2025 effects
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ ಹಳೆಯ 5 ರೂ. ನೋಟು! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು..
camera icon8
5 Rs Note Value
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ ಹಳೆಯ 5 ರೂ. ನೋಟು! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು..
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ! ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆ..
camera icon6
vipreet rajyoga 2025 effects
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ! ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆ..
ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಮೂವರ ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಲೇ ಬೇಕು : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಮ್ಯ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Ramya Krishnan On Casting couch: ಸೌತ್‌ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆ ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ್ 1990 ರಿಂದ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಟಿ. ನಟಿ ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಮಗಾದ ಕರಾಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೆಲುಗು , ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಫಿಲ್ಮ್‌ ಫೇರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮೂರು ನ೦ದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮುಡಿಗೇರಿವೆ. 

ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೂ ಹರಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ  ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಂದು ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಹೀರೋಗಳ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು, ಅವರ ಬೆಡ್ ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಣ್ಣಾ.. ಎಂದು ಬಾಯ್ತುಂಬ ಕರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಆತನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ನಂಬರ್‌ ಒನ್‌ ಜೋಡಿ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗವಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ "ದಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ" ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಂಗ್ ಅನಾವರಣ

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Ramya Krishnantollywoodcasting couch

Trending News