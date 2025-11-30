English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಆ ನಟನ ಜೊತೆ ನಟಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ನಡುಗುತ್ತೆ ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣ

"ಆ ನಟನ ಜೊತೆ ನಟಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ನಡುಗುತ್ತೆ" ರಮ್ಯ ಕೃಷ್ಣ

Ramya Krishna: ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಎದುರು ನಟಿಸುವಾಗ ತಾನೇ ನಡುಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಇದೀಗ ಮರು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 30, 2025, 03:41 PM IST
  • ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಆ ನಟನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಚತಂತ್ರ
  • ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಮ್ಯಾಗಿ’ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

Ramya Krishna: ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ, ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಪೀರಿಯಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಿಟ್ಟು ‘ನೀಲಾಂಬರಿ’ ಎಂಬ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಶಿವಗಾಮಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇಂದು ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ, “ನಾನು ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ನಡುಗುತ್ತಿತ್ತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಮಟ್ಟ, ಶಿಸ್ತು, ಹಾಗೂ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಿಟ್ಟತೆ ನೋಡಿದಾಗ ತಾನೇ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತಂತೆ.

ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕಮಲ್‌ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಚತಂತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಮ್ಯಾಗಿ’ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸ್ವತಃ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ “special charm ಬೇಕು” ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಮೊದಲ ದಿನ ಅವರ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಂತರೂ ಮಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ‘ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು’ ಎಂದು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ನಗುತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲೊಬ್ಬರು.
ಆದರೂ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಎದುರು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನರ್ವಸ್‌ನೆಸ್, ಅವರಿಗೇ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ.

ಈ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದ ಕ್ಲಿಪ್ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮರು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಿವಗಾಮಿಯಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ನಟಿ ಕೂಡ ಹೆದರಿದ್ರಾ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸರಳತೆ, ನಿಜವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ – ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

Ramya KrishnaKamal HaasanNeelambariNervousTollywood Actress

