English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಭೇಟಿಯಾದ ದೀಪಿಕಾ.! ರಣಬೀರ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Ranbir Deepika: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಣಿಸಿಕೊಂಡರು.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 5, 2025, 05:49 PM IST
  • ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಟಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ

Trending Photos

ಈರುಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಿಟ್ಟು ಬೆಳಗೆದ್ದು ತಿಂದರೆ ದಿನವಿಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್‌!
camera icon7
Blood sugar control
ಈರುಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಿಟ್ಟು ಬೆಳಗೆದ್ದು ತಿಂದರೆ ದಿನವಿಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್‌!
ಎಂತದ್ದೇ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ಔಷಧ! ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಷ..
camera icon8
Snake Bite Causes
ಎಂತದ್ದೇ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ಔಷಧ! ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಷ..
&quot;ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ&quot;ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
camera icon6
Abhishek Bachchan
"ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ"ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಎದೆಗೆ 7 ಗುಂಡು.. ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ..! ಕಾಂತಾರ &quot;ಕನಕವತಿ&quot; ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ
camera icon6
Rukmini Vasanth
ಎದೆಗೆ 7 ಗುಂಡು.. ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ..! ಕಾಂತಾರ "ಕನಕವತಿ" ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ
ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಭೇಟಿಯಾದ ದೀಪಿಕಾ.! ರಣಬೀರ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Ranbir Deepika: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೋಡಿ ರಣಬೀರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಣಬೀರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಶನಿವಾರ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್! ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್..‌

ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ "ಕಲ್ಕಿ 2898 AD" ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ದೀಪಿಕಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಣಬೀರ್ ಕಪ್ಪು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗೆ ಹೋದರು. ರಣಬೀರ್‌ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದರು.

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಟಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದ ರಣಬೀರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಕೈಕುಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ರಣಬೀರ್ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ರಣಬೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎದೆಗೆ 7 ಗುಂಡು.. ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ..! ಕಾಂತಾರ "ಕನಕವತಿ" ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ

ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು. ರಣಬೀರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ನೀಕರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಕ್ಸ್‌ನ ದೆಹಲಿ ಔಟ್‌ಲೆಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಕಳೆದ ವಾರ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ಸಂವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.
 

Ranbir Deepika airport reunionViral hug videoBollywood couple meetingDeepika Ranbir movieYeh Jawaani Hai Deewani 2

Trending News