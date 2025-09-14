English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಲಿಯಾ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್‌! ಆಕೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಓಡೋಡಿ ಹೋದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ..

ranbir kapoor favourite actress: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ನಟಿಯ ಅಭಿಮಾನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಆ ನಟಿ? 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 14, 2025, 03:43 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

ranbir kapoor natalie portman: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಾರೆಗಳೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಟ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದು ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಆಗಿರಲಿ, ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನೀತು ಕಪೂರ್ ಆಗಿರಲಿ. ಕರಿಷ್ಮಾ ಕರೀನಾದಿಂದ ರಣಬೀರ್ ವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಕುಟುಂಬದವರೇ.. 

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಅವರ ಬಳಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ರಣಬೀರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಲಿಯಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಟಿ.. ಅವರೂ ಕೂಡ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಣಬೀರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಹೌದು, ರಣಬೀರ್ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ನಟಿಯ ಅಭಿಮಾನಿ. ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಸ್ವತಃ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿವರ್ ವೈಫಲ್ಯ ತಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ತರಕಾರಿ... ಹಾಳಾದ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸಹ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲದು!

ರಣಬೀರ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ನಟಿ ನಟಾಲಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್, ಅವರು 'ಥಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೇನ್ ಫೋಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ, ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ನಟಾಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿವರ್ ವೈಫಲ್ಯ ತಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ತರಕಾರಿ... ಹಾಳಾದ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸಹ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲದು!

 
ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಣಬೀರ್, ʼನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ನಟಾಲಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಬರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಎಂದು ಕೂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವಳು ಕೋಪದಿಂದ ನನಗೆ ಗದರಿಸಿದರು. ಆಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮುರಿದುಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಇದರರ್ಥ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಈಗಲೂ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ, ಭೇಟಿಯಾಗಿ 'ದಯವಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋಟೋ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆʼ ಎಂದರು.. 

'ಪಲ್ಪ್ ಫಿಕ್ಷನ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕ್ವೆಂಟಿನ್ ಟ್ಯಾರಂಟಿನೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು, 'ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಕ್ವೆಂಟಿನ್ ಟ್ಯಾರಂಟಿನೊ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಾನು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ.. ಆದರೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು.. ನಾನು ಕಾರಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಅವರು ನನ್ನತ್ತ ನೋಡದೇ ಹೊರಟುಹೋದರು.' ಎಂದು ನಟ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

