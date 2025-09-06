ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್ಸ್‌ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋರಿಕೆ.. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಯಲಾಯ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಸತ್ಯ.. ಜೊತೆಗಿದ್ದವರೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ರಾ..?

Bollywood Controversy: ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನ ನಾವು ಊಹಿಸುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಷ್ಟಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಆದ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯನ್ನೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬಂದಾಗ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಯೇ ನಡೆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದರು? ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೊರಬಂದರು? 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರಾದ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2013 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ಇಬಿಜಾ ಬೀಚ್ಗೆ ಬಿಡುವಿನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದವು. ಕತ್ರಿನಾ ಬಿಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಸ್ವಿಮ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬಂದಾಗ ರಣಬೀರ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡರು. ಕತ್ರಿನಾ ವಿಶೇಷ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. "ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಮೇಲಿನ ನೇರ ದಾಳಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯ" ಎಂದು ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. "ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ಈ ರೀತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಮಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರಣಬೀರ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಡಿಗಳ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಸತ್ಯವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮಾನವ್ ಮಂಗ್ಲಾನಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕುನಿಕ್ಕ ಸದಾನಂದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಈ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗ್ಲಾನಿ ಪ್ರಕಾರ.. ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಥವಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ.
ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ರಣಬೀರ್-ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, "ಅವರನ್ನು ನಂಬಿದವರೇ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದರು" ಎಂದು ಅವರು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಿರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ರಣಬೀರ್-ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ಇಬಿಜಾ ಬೀಚ್ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಾರಣರಲ್ಲ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಜನರೇ" ಎಂದು ಮಂಗ್ಲಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ರಣಬೀರ್-ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ಇಬಿಜಾ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈಗ, 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಿಗೂಢತೆಯು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದರೂ ಫೋಟೋ ಸೋರಿಕೆ ವಿವಾದವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಕಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು.