ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹೆಸರೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಎದೆ ಗಡ ಗಡ ನಡಗುತ್ತೆ..! ಐಶು ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಈ ಹೀರೋಗೆ

Ranbir kapoor on Asishwarya : ಸದಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಐಶು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಬ್ಬರು ಐಶು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರು ಭಯ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಹೀರೋ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಜೊತೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಂಬಲು ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿ..? ಆದರೂ ಸಹ ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಣಬೀರ್ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿರಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆವರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು.
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಸ್ವತಃ ಐಶ್ವರ್ಯಾಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಹೆದರಿಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟನ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ರೋಲ್ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.