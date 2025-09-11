English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹೆಸರೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಎದೆ ಗಡ ಗಡ ನಡಗುತ್ತೆ..! ಐಶು ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಈ ಹೀರೋಗೆ

Aishwarya Rai Bachchan : ಡಿವೋರ್ಸ್‌, ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 11, 2025, 06:58 PM IST
    • ಸದಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
    • ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
    • ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಜೊತೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ.. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ..
camera icon6
Rakhi Sawant
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ.. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ..
ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon5
Mars transit
ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕಿವುಚಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ.. ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
camera icon6
White Hair Remedies
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕಿವುಚಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ.. ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಮೋಸ.. ನಟಿಯ ಮೋಹದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಈತ
camera icon7
ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಮೋಸ.. ನಟಿಯ ಮೋಹದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಈತ
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹೆಸರೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಎದೆ ಗಡ ಗಡ ನಡಗುತ್ತೆ..! ಐಶು ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಈ ಹೀರೋಗೆ

Ranbir kapoor on Asishwarya : ಸದಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಐಶು ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರೊಬ್ಬರು ಐಶು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರು ಭಯ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಹೀರೋ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಜೊತೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಜ್‌ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಒದ್ದೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು..! ಏಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಸೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಂಬಲು ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿ..? ಆದರೂ ಸಹ ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಣಬೀರ್‌ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿರಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆವರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು.

ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್‌ ಸ್ವತಃ ಐಶ್ವರ್ಯಾಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಹೆದರಿಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟನ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ರೋಲ್‌ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Aishwarya RaiAishwarya Rai BachchanRanbir KapoorAbhishek Bachchan

Trending News