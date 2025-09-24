Ranbir Kapoor controversy : ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ "ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್" ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಆರ್ಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸದ್ಯ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಈಗ ರಣಬೀರ್ ನಟನೆಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ (NHRC) ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಲಂಡನ್ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ವಿರುಷ್ಕಾ ಜೋಡಿ ಸುತ್ತಾಟ! ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ- ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, "ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್" ಚಿತ್ರದ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅವರು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ, ರಣಬೀರ್ ಅನ್ಯಾಳಿಗೆ ವೇಪ್ (ಇ-ಸಿಗರೇಟ್) ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ವೇಪ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಕೋಟಿನ್ ದ್ರವವಿದೆ. ಇದು ಸಿಗರೇಟ್ನಷ್ಟೇ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಸಹ ತೋರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಆಯೋಗವು "ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್" ಮತ್ತು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ 'ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಕಾಯ್ದೆ 2019' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:OG Movie First Review : ಪವರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ.. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ OG ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ.?
ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಲಾಲ್ವಾನಿ, ಸಹೇರ್ ಬಂಬಾ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮನೋಜ್ ಪಹ್ವಾ, ಮನೀಶ್ ಚೌಧರಿ, ರಜತ್ ಬೇಡಿ, ಅನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಚತುರ್ವೇದಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಬಾದ್ಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್" ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.