English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಗನಿಂದ ರಣಬೀರ್‌ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ.! ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್‌ನಿಂದ ಜೈಲು ಸೇರ್ತಾರಾ ಆಲಿಯಾ ಗಂಡ

Bads of bollywood : ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರ "ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್" ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 24, 2025, 11:32 AM IST
    • "ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್" ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್
    • ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
    • ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಣಬೀರ್‌.

Trending Photos

ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ! ಶೃತಿ ಹಾಸನ್‌ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
camera icon5
Shruti Haasan
ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ! ಶೃತಿ ಹಾಸನ್‌ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
camera icon7
Gold price
ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
2000 ರೂ. ಕುರಿತು RBI ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ! ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸೇರದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ..
camera icon11
RBI 2000 rupee note
2000 ರೂ. ಕುರಿತು RBI ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ! ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸೇರದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ..
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Diwali 2025
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಗನಿಂದ ರಣಬೀರ್‌ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ.! ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್‌ನಿಂದ ಜೈಲು ಸೇರ್ತಾರಾ ಆಲಿಯಾ ಗಂಡ

Ranbir Kapoor controversy : ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ "ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್" ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಆರ್ಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸದ್ಯ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಈಗ ರಣಬೀರ್‌ ನಟನೆಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ (NHRC) ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಲಂಡನ್‌ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ವಿರುಷ್ಕಾ ಜೋಡಿ ಸುತ್ತಾಟ! ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ- ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, "ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್" ಚಿತ್ರದ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅವರು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ, ರಣಬೀರ್ ಅನ್ಯಾಳಿಗೆ ವೇಪ್ (ಇ-ಸಿಗರೇಟ್) ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ವೇಪ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಕೋಟಿನ್ ದ್ರವವಿದೆ. ಇದು ಸಿಗರೇಟ್‌ನಷ್ಟೇ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಸಹ ತೋರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಆಯೋಗವು "ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್" ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ 'ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಕಾಯ್ದೆ 2019' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:OG Movie First Review : ಪವರ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ.. ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ OG ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ.?

ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಲಾಲ್ವಾನಿ, ಸಹೇರ್ ಬಂಬಾ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮನೋಜ್ ಪಹ್ವಾ, ಮನೀಶ್ ಚೌಧರಿ, ರಜತ್ ಬೇಡಿ, ಅನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ, ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ರಾವ್, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಚತುರ್ವೇದಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಬಾದ್‌ಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್" ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ranbir KapoorShah Rukh KhanAryan Khanbads of bollywoodShah Rukh Khan Son

Trending News