English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ.. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್!‌

Ranbir Kapoor: ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್‌ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಲು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 10, 2025, 01:04 PM IST
  • ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಟಾಪ್ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
  • ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ನೀತು ಕಪೂರ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ನೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
  • ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

Trending Photos

ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು
camera icon6
Jaundice
ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರಗಳ ಮೇಲೆ...ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..!
camera icon6
Symptoms Of Heart Attack
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರಗಳ ಮೇಲೆ...ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..!
ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
camera icon6
Ganapati favorite zodiac signs
ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
camera icon6
heart attack
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ.. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್!‌

Ranbir Kapoor about Parents Realtiosnhip: ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಟಾಪ್ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ನೀತು ಕಪೂರ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ನೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ನೀತು ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ರಣಬೀರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀತು ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ನೀತು ಕಪೂರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಸ್ವತಃ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ನೀತು ಕಪೂರ್ ನಡುವಿನ ಜಗಳವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ರಣಬೀರ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ನಡುವಿನ ಜಗಳದಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಹ ಜಗಳಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನ್ನ ತಂದೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರ ತುಂಬಿದ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನವೂ ನಡೆದಿವೆ..! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ..
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು- 'ನಾನು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ಬೇರೆಯದೇ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಾನು ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರ ಜಗಳಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಇಂತಹ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾನು 4-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅವರ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಒಡೆಯುವ ಶಬ್ದವೂ ನನಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ.'

ನನಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಜಗಳದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ರಣಬೀರ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವನ ಹೆತ್ತವರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ..!

Ranbir Kapoorrishi kapoorNeetu KapoorBollywood familycelebrity family drama

Trending News