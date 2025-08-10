ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ.. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್!‌

Ranbir Kapoor about Parents Realtiosnhip: ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ನೀತು ಕಪೂರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ನೀತು ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ರಣಬೀರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀತು ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ನೀತು ಕಪೂರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಸ್ವತಃ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ನೀತು ಕಪೂರ್ ನಡುವಿನ ಜಗಳವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ರಣಬೀರ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ನಡುವಿನ ಜಗಳದಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಹ ಜಗಳಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ..
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು- 'ನಾನು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ಬೇರೆಯದೇ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಾನು ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರ ಜಗಳಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಇಂತಹ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾನು 4-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅವರ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಒಡೆಯುವ ಶಬ್ದವೂ ನನಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ.'
ನನಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಜಗಳದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ರಣಬೀರ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವನ ಹೆತ್ತವರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು.
