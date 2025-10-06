English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಬಟ್ಟಲಲ್ಲೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು".. ಮದುವೆಯ ದಿನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ

Randeep Hooda: ನಟರೊಬ್ಬರು ಮದುವೆಯ ದಿನ ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 6, 2025, 02:15 PM IST
  • ಭಾರತವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ನಾಡು.
  • ರಣದೀಪ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
  • ಲಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವವಾಯಿತು ಎಂದು ರಣದೀಪ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

"ಬಟ್ಟಲಲ್ಲೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು".. ಮದುವೆಯ ದಿನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ

Randeep Hooda: ಭಾರತವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ನಾಡು. 28 ರಾಜ್ಯಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಭಾರತ ಎಂದರೆ ಅದೇ. ಭಾರತೀಯರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಹಿ ಅನುಭವವಾಯಿತು.

ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನಾಗಿ ರಣದೀಪ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಬಯಸಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಯಕ, ಖಳನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಾ, ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ, ಜನ್ನತ್ 2, ಜಿಸ್ಮ್ 2, ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್, ಹೀರೋಯಿನ್, ಜಟ್, ಮರ್ಡರ್ 3, ರಂಗ್ ರಾಸಿಯಾ, ಸರಬ್ಜಿತ್, ಕಿಕ್, ಸುಲ್ಲನ್, ಬಾಘಿ 2, ಕ್ಯಾಟ್ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಣಬೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್.. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಆಲಿಯಾ..!

ಸರಬ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಧಾರಿತ 'ಸರಬ್ಜಿತ್ ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ ತಮ್ಮ ದೇಹತಃ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ . ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಅವರು 28 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 18 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ, ಹೂಡಾ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕೊರತೆ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ 'ಜಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ ರಣತುಂಗ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೂಡಾ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದು ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಅವರು ಮಣಿಪುರದ ಲಿನ್ ಲೈಸ್ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವವಾಯಿತು ಎಂದು ರಣದೀಪ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಮದುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಣಿಪುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ 7400 ಕೋಟಿಗೆ ಒಡತಿ... ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಆದರೂ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಆಸ್ತಿ!

ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಯವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ರಂದೀಪ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು . ಅವನು ಏಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಂತರ, ವಧು-ವರರನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾಯಕ ಹೇಳಿದನು. ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬಟ್ಟಲು ತೆರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ತಾನು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಂದೀಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ದೈವಿಕ ಜೀವಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ 12 ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿನ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅವರು ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ರಂದೀಪ್ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಮದುವೆಯು ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

