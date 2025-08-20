Randeep Hooda: 2001 ರಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ನಾಯರ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ, ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ (2010) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಭಿನಯವು ಅವರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಣದೀಪ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.
2025 ರಲ್ಲಿ, ʻಜಾಟ್ʼ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣದೀಪ್ ಭಯಾನಕ ರಣತುಂಗನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ಈ ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ರಣದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು, 8 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು, ಕೂದಲನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲುಕ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು, "ರಣತುಂಗ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ನನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಅವರನ್ನು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಖಳನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
2024 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಕೇವಲ ಅವರ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ - ಇದು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಣದೀಪ್ 26 ಕಿಲೋ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು.
"ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದೆ. ಕುದುರೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಾಲು ತಿರುಚಿತ್ತು. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಡಾ. ಅಂಜಲಿ ಹೂಡಾ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರು" ಎಂದು ರಣದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ರಣದೀಪ್ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಕ್ಷಣ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆನಂದ್ ಪಂಡಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಣದೀಪ್ ಮೊದಲು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ತೂಕ 86 ಕಿಲೋ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಳುಗಿಹೋದರೆಂದರೆ ಕೇವಲ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 26 ಕಿಲೋ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ, ಅವರ ಆಹಾರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು.
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿದ್ದ ರಣದೀಪ್ ಅವರ ತಂದೆ ರಣದೀಪ್ ಅವರ ತೀವ್ರ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅಂಜಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. "ಅವರು ಹೀಗೆ ಮೂಳೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು" ಎಂದು ಅಂಜಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ರಂದೀಪ್ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ದೋ ಲಫ್ಜೋನ್ ಕಿ ಕಹಾನಿ (2016) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಎಂಎ ಫೈಟರ್ ಸೂರಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ಅವರು 77 ಕಿಲೋಗಳಿಂದ 94 ಕಿಲೋಗಳಿಗೆ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು, ಬಲವಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಅದೇ ವರ್ಷ, ಅವರು ಸರ್ಬ್ಜಿತ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. "ನಾನು ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಜೈಲುವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ 100 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ರಂದೀಪ್ ಮಣಿಪುರಿ ನಟಿ ಲಿನ್ ಲೈಶ್ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮೊದಲು, ಅವರ ಹೆಸರು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೂ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಗಮನದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದರು.