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Kannada Movie: ರಂಗಾಯಣ ರಘು 400ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ರಿವೀಲ್; 'ಹೊಸ ಜೀವನ'ಕ್ಕೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಸಾಥ್‌

Hosa Jeevana Kannada Movie: ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿರುವ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರ 400ನೇ 'ಹೊಸ ಜೀವನ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್ಟೇರಿದೆ. ಈ ಆಕರ್ಷಕ  ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 13, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:38 PM IST
Kannada Movie: ರಂಗಾಯಣ ರಘು 400ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ರಿವೀಲ್; 'ಹೊಸ ಜೀವನ'ಕ್ಕೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಸಾಥ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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ರಂಗಾಯಣ ರಘು 400ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ರಿವೀಲ್; 'ಹೊಸ ಜೀವನ'ಕ್ಕೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ಸಾಥ್‌
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