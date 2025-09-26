English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ.. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಕೆಯನ್ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?

Rani Mukherjee daughter : ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮಗಳು ಆದಿರಾ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 26, 2025, 03:11 PM IST
  • ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮಗಳು ಆದಿರಾ
  • 10 ವರ್ಷ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ?

ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ.. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಕೆಯನ್ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?

ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸಖತ್‌ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿಯ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ. ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗಳು ಅಧೀರಾ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗಾಢ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಸದ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್‌ ಫಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಚೋಕರ್ ಜೊತೆ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಅಧೀರಾ ಹೆಸರಿನ ಸರ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿತು. ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಸರದ ಮೇಲೆ ಅಧೀರಾ ಹೆಸರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.  

ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮಗಳ ಅಧೀರಾ 2015ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಳು. ಅಧೀರಾ ಗೆ ಈಗ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಅಧೀರಾಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಪತಿ ಆದಿತ್ಯಾ ಚೋಪ್ರಾ ಸಹ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಸದಾ ದೂರ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಒಮ್ಮೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ 'ವಾಟ್ ವುಮನ್ ವಾಂಟ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ಆದಿರಾಳನ್ನು ಲೋಕದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇಡಲು ಕಾರಣವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಿಷಬ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌..! ಕಾಂತಾರ 2 ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭ, ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ

ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ವಾಟ್ ವುಮನ್ ವಾಂಟ್' ಎಂಬ ಶೋ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶೋನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಾರೆಯರನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, "ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪವರ್. ನನ್ನ ಮಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅವಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಆದಿ ತೀರಾ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ.

ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರಂತೆ. "ಆದಿರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೋಷಕರ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಿರಾ ತಾನು ಯಾರ ಮಗಳೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ವಿಶೇಷವಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1.. ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Rani MukerjiNational AwardsBollywood

