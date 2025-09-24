English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನನ್ನ ಗರ್ಭಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ : ಕೊನೆಗೂ 54 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

Rani Mukerji : ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿಗೆ ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಣಿ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ, ನಟಿಯ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ನನ್ನ ಗರ್ಭಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ : ಕೊನೆಗೂ 54 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

Rani Mukerji news : ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ರಾಣಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಈಗ ಎಂಟು ವರ್ಷ. ಆಕೆಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಜನನದ ನಂತರ, ನಾನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗರ್ಭಪಾತವಾಯಿತು. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಹೌದು.. ಗರ್ಭಪಾತದ ನಂತರ, ರಾಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗದರು, ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಮಗಳು ಆದಿರಾ ಅವರನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:20ರ ಯುವತಿಯರನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯ, 51 ರಲ್ಲೂ ಮಲೈಕಾ ಸಖತ್‌ ಫಿಟ್‌, ನಟಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಿಕ್ರೇಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ.!

ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ, '2021 ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಾನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಐದು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗರ್ಭಪಾತವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಗರ್ಭಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಜನರು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ರಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಇಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದವಿದೆ.. ಏಕೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಆದಿರಾಗೆ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ… 'ನನಗೆ ಈಗ 46 ವರ್ಷ, ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದುವ ವಯಸ್ಸು ಮುಗಿದಿದೆ', ಎಂದು ರಾಣಿ ಬೇಸರಗೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ

ಈಗ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿಗೆ 47 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಗಿಂತ 7 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು. ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಗೆ 54 ವರ್ಷ. ಆದಿತ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ನಟಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ರಾಣಿ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಎಂಬುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

