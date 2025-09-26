English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಎರಡನೇ ಮಗು ಆಗ್ತಿಲ್ಲʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

Famous Actress: ನಟ-ನಟಿಯರ ಜೀವನ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.     

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 26, 2025, 07:00 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು

Actress rani mukherjee: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ 1990 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್‌ರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಎದುರು ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುಃಖದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ʼಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಈಗ ಎಂಟು ವರ್ಷ. ಅವಳು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ನಾನು ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗರ್ಭಪಾತವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ..ʼ ಎಂದು ನೋವು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..

ಅಲ್ಲದೇ ʼನನಗೆ ಈಗ ೪೬ ವರ್ಷ. ಈಗ ನಾನು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸಹೋದರಿ ಅಥವಾ ಸಹೋದರನನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನೋವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮೀರಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನಗೆ ಸಾಕುʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ ಸಹೋದರರನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನೋವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

