ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಪತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಿಟ್ಟು..! ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಜಗಳ

rani mukherjee husband: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ 2014ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಇವರ ಜೋಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ರಾಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಹಾಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು — "ನನ್ನ ಪತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ‘ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ!’”
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ.. ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಪೈಪೋಟಿ! ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ತೊರೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
ರಾಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ತರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಜೋಡಿಗೆ ‘ಆದಿರಾ’ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಇದ್ದು, ರಾಣಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುದ್ದಿಯ ಕಣ್ಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಣಿ ಇದೀಗ 47 ವರ್ಷದವರು ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಏಳು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರು.
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಾಣಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮರ್ದಾನಿ 3 ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ರಾಣಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೋಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಣಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ "ಮರ್ದಾನಿ 3" ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿರಾಜ್ ಮೀನಾವಾಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ" ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಗಚೈತನ್ಯ