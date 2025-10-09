English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಪತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಿಟ್ಟು..! ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಜಗಳ

rani mukherjee husband: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿನಯ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ನಟಿ, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಪತಿ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಣಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಕೆಲ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 9, 2025, 08:56 AM IST
  • ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಾಣಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮರ್ದಾನಿ 3 ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ಜೋಡಿಗೆ ‘ಆದಿರಾ’ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಇದ್ದು, ರಾಣಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುದ್ದಿಯ ಕಣ್ಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತಾರೆ

ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಪತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಿಟ್ಟು..! ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಜಗಳ

rani mukherjee husband: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ 2014ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಇವರ ಜೋಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ರಾಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಹಾಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು — "ನನ್ನ ಪತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ‘ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ!’”

ರಾಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ತರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಜೋಡಿಗೆ ‘ಆದಿರಾ’ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಇದ್ದು, ರಾಣಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುದ್ದಿಯ ಕಣ್ಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಣಿ ಇದೀಗ 47 ವರ್ಷದವರು ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಏಳು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರು.

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಾಣಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮರ್ದಾನಿ 3 ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ರಾಣಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೋಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಣಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ "ಮರ್ದಾನಿ 3" ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿರಾಜ್ ಮೀನಾವಾಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

