ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಕರಾಳ ಮುಖ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ನಟಿ.. ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು..

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 23, 2026, 11:29 PM IST
EPFO 3.0: ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ EPF ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ.. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
camera icon6
EPFO 3.0
EPFO 3.0: ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ EPF ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ.. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
ಬೋಳು ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂದಲು, ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಟ ಕೇಶರಾಶಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ..!
camera icon6
Hair Loss
ಬೋಳು ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂದಲು, ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಟ ಕೇಶರಾಶಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ..!
EPFO ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ನೀಡುವ EPF ಫಾರ್ಮ್‌ 5IF ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
camera icon6
EPFO
EPFO ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ನೀಡುವ EPF ಫಾರ್ಮ್‌ 5IF ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ.. T20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಉಗ್ರರು!
camera icon6
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ.. T20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಉಗ್ರರು!
Thalapathy Vijay and Ranjana Nachiyaar: ತಮಿಳು ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸುತ್ತ ಹಲವು ವಿವಾದಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೊಂದು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ನಟಿ ಕಮ್‌ ರಾಜಕಾರಣಿ ರಂಜನಾ ನಾಚಿಯಾರ್, ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಕುಡಿದು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಯಿತು. ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಧವ್ ಅರ್ಜುನ ಅವರ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನದ ಬಾಟಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಂಜನಾ ನಾಚಿಯಾರ್ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟ ಅನು ಮೋಹನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ವಿಜಯ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ತಕ್ಷಣ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ವಿಜಯ್‌ ತುಂಬಾ ಗೌರವದಿಂದ, ಅಣ್ಣಾ, ನೀನು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ?, ಇದರ ವಾಸನೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್‌ನಿಂದೆ ದೂರವಾದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೇ ರಂಜನಾ ನಾಚಿಯಾರ್‌ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ RCB ಸ್ಟಾರ್..‌ ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು..

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬಲವಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವಗಳು ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 11 ಕೋಟಿ ರೂ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್.. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿನ ಆಟ ಆಡಸ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್‌!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

