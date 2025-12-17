English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದದ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ..! ಪಾಕ್‌, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್‌, ಭಾರತವನ್ನೂ ಚಿತ್ರಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದದ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ..! ಪಾಕ್‌, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್‌, ಭಾರತವನ್ನೂ ಚಿತ್ರಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

Dhurandhar shooting location : ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಹೌಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸ್ಥಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 17, 2025, 08:36 PM IST
ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದದ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ..! ಪಾಕ್‌, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್‌, ಭಾರತವನ್ನೂ ಚಿತ್ರಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

Dhurandhar movie facts : ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ರಣವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಅಕ್ಷಯ್‌ ಖನ್ನಾ ನಟನೆಯ ಧುರಂದರ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹುಷಃ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಇದೂ ಸಹ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು.. 

ಹೌದು.. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಖನ್ನಾ ಎಂಟ್ರೀ ಸೀನ್‌ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಕುರಿತ ರೀಲ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸೆಟ್‌ ಹಾಕಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೋಗಿಲ್ಲ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಭಯ : ಆ ಘಟನೆ ನಂತರ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಥೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು..

500 ಜನರ ತಂಡ ಮತ್ತು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು : ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಸೈನಿ ಜೇರ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 500 ಜನರೊಂದಿಗೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋಟಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಿಯಾರಿಯನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು..  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿನೋದ್‌ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ "ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು" ಚಿತ್ರದ "ಶುರು ಶುರು" ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ

ಭಾರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ : ಈ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ 6 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ವೇಳೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೆಟ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

