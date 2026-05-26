Ranveer Singh banned by film workers body: ಡಾನ್ 3 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಡಾನ್ 3 ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Ranveer Singh Don 3 controversy: ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಾನ್ 3 ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡಾನ್ 3 ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಠಾತ್ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ (FWICE) ಅಸಹಕಾರ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿವಾದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಕ್ತಾರರು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾನ್ 3 ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹45 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ (FWICE) ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಫೆಡರೇಶನ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ.
2023 ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ 'ಡಾನ್' ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಧುರಂಧರ್ ಮತ್ತು ಧುರಂಧರ್ 2 ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಿದ ಧುರಂಧರ್ ಮತ್ತು ಧುರಂಧರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳಾದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ನಂತರ ಡಾನ್ 3 ಬಗ್ಗೆ ರಣವೀರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಬಳಿಕ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಡಾನ್ 3 ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಾನ್ 3 ನಲ್ಲಿ "ಕಠೋರ ಭಾಷೆ" ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಅಂದರೆ ಧುರಂಧರ್ ನಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಯಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದೆ ತಂದರು. ಪ್ರಿ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ₹40 ರಿಂದ ₹45 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ನಂತರ ಅವರು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ವಸತಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫರ್ಹಾನ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು ₹40 ರಿಂದ ₹45 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಇದಕ್ಕಾಗಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2026 ರಂದು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಷಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಳಿಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ IFTDA (ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘ) ಮೂಲಕ FWICE (ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ) ಕ್ಕೆ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮೇ 23, 2026 ರಂದು FWICE ನೀಡಿದ ಮೂರು ನೋಟಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಫಲವಾದರು. ರಣವೀರ್ ಈ ವಿಷಯವು FWICE ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು. FWICE ಮುಂದೆ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ FWICE ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಲು ಕರೆದು ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮದ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಲ್ಲ. ರಣವೀರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಾಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 25, 2026 ರಂದು FWICE ಕರೆದ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ನಂತರ, ಒಕ್ಕೂಟವು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಂಡವು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು: "ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಾನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.