ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬದುಕಿಗೆ 'ರಾಮ್' ಆಗಿ ಬಂದ ರಣವೀರ್! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಜೋಡಿಯ ಬದುಕು ಬದಲಾಗಲು ಕಾರಣ ʻಅದೊಂದುʼ ಮೂವಿ ಸೀನ್‌

Ranveer Sing Deepika Padukone: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಮ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್-ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಳು. ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ದೀಪಿಕಾ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೀಪಿಕಾ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ 'ಕಲ್ಕಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಣವೀರ್ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಯಾರು ಘೋಷಿಸಿದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು ದೀಪಿಕಾ ಅನೇಕ ಪುರುಷರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಆ ನೋವು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2013 ರಲ್ಲಿ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 'ರಾಮ್ ಲೀಲಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮ್ ಲೀಲಾ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಣಯ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ರಣವೀರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಲೀಲಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು ಎಂದು ರಣವೀರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಮೆರಿಕದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಪದ್ಮಜಾ ಮತ್ತು ರಾಮ ರಾಜು ಮಂಟೇನಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನೇತ್ರ ಮಂಟೇನಾ ಸಂಗೀತ ಅವರ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿಗೆ ಉದಯಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಾಕಾರ! 'ರಾಮ್ ಲೀಲಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾಭಿಯೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಉದಯಪುರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಉದಯಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಾಕಾರ. ಅವರು ನನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತಹ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು," ಎಂದು ರಣವೀರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
'ರಾಮ್ ಲೀಲಾ' ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ 'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ' (2015) ಮತ್ತು 'ಪದ್ಮಾವತ್' (2018) ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಬನ್ಸಾಲಿಯವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದವು. ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 14, 2018 ರಂದು ಇಟಲಿಯ ಲೇಕ್ ಕೊಮೊದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ದುವಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಳು. ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದುವಾ ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ, ರಣವೀರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
