'ಧುರಂಧರ್ 2' ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು..! ಛೇ.. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರೂ ಗಮನಿಸಬಹುದಿತ್ತು.. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಾ..?

Adity Dhar Dhurandhar 2 : ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಧುರಂಧರ್ 2"ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆ..
ಹೌದು... ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಂಡಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ರಣವೀರ್ ಅವರ ಹಿಂದಿರುವ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಅವರ ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ (VFX) ಕ್ಲೀನ್-ಅಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿರುವುದು ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಎಐ (AI) ಸೃಷ್ಟಿಯೋ ಅಥವಾ ಸತ್ಯವೋ? : ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಿವಾದಿತ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ದೃಶ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅದರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ್ದೋ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ನಕಲಿ ವೀಡಿಯೊವೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯವೂ ಮೂಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.