'ಧುರಂಧರ್ 2' ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು..! ಛೇ.. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರೂ ಗಮನಿಸಬಹುದಿತ್ತು.. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಾ..?

Dhurandhar 2 : 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲೋಪವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 25, 2026, 10:00 PM IST
ಭಾವಿ ಪತಿಯ ಕೈಹಿಡಿದು ಬಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್​ ಆಗಿ ನಡೆಯಿತಾ ಮದುವೆ? ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಏನು?
camera icon5
anushka
ಭಾವಿ ಪತಿಯ ಕೈಹಿಡಿದು ಬಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್​ ಆಗಿ ನಡೆಯಿತಾ ಮದುವೆ? ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಏನು?
15,301,00,00,000 ರೂ.ಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೇಲ್.. RR ಫ್ರಾಂಚೈಸಿನ ಯಾವ ದೇಶ ಖರೀದಿಸಿದೆ? ‌
camera icon6
15,301,00,00,000 ರೂ.ಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೇಲ್.. RR ಫ್ರಾಂಚೈಸಿನ ಯಾವ ದೇಶ ಖರೀದಿಸಿದೆ? ‌
ಮತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ KL ರಾಹುಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಘರ್ಜನೆ ಶುರು, ಈ ಸಲ ಯಾವ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಕಾದಿದೆಯೋ ಮಾರಿಹಬ್ಬ!
camera icon7
ಮತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ KL ರಾಹುಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಘರ್ಜನೆ ಶುರು, ಈ ಸಲ ಯಾವ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಕಾದಿದೆಯೋ ಮಾರಿಹಬ್ಬ!
2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ.. ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರ ಎಂಟ್ರಿ..!
camera icon5
India Squad for ODI World Cup 2027
2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ.. ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರ ಎಂಟ್ರಿ..!
Adity Dhar Dhurandhar 2 : ಆದಿತ್ಯ ಧರ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಧುರಂಧರ್‌ 2"ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆ..

ಹೌದು... ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಆಕ್ಷನ್‌ ಸೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಫೈಟ್‌ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಂಡಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ರಣವೀರ್ ಅವರ ಹಿಂದಿರುವ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಅವರ ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್ (VFX) ಕ್ಲೀನ್-ಅಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡೋಕು ತರಬೇತಿ..! ಉದ್ರೇಕ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಟ-ನಟಿಯರ ನಡುವೆ ಈ ವಸ್ತು ಬಳಕೆ

ಸಿನಿಮಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿರುವುದು ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದು ಎಐ (AI) ಸೃಷ್ಟಿಯೋ ಅಥವಾ ಸತ್ಯವೋ? : ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಿವಾದಿತ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ದೃಶ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅದರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ್ದೋ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ನಕಲಿ ವೀಡಿಯೊವೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯವೂ ಮೂಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಿಂದ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

