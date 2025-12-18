English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ ಬ್ಯಾನ್! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ? 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ "ಧುರಂಧರ್ ಬ್ಯಾನ್"! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ? 

Dhurandhar movie ban : ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, 6 ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 18, 2025, 12:46 AM IST
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ "ಧುರಂಧರ್ ಬ್ಯಾನ್"! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ? 

Dhurandhar movie facts : ಧುರಂಧರ್‌ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್, ಓಮನ್, ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತದ ಪರಮ ಶತ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲ... ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿತ್ರದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಂಗಾಮಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲಗಳು, "ಇದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರೋಧಿ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂಡ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅನುಮತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಭಯ : ಆ ಘಟನೆ ನಂತರ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟ

ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮುನ್ನ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಗೂಢಚರ್‌ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ 'ಫೈಟರ್', ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಸ್ಕೈ ಫೋರ್ಸ್', ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರ 'ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್', ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅವರ 'ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370' ಮತ್ತು ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರ 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದವು.

ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್' ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 207.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಂದಾಜು 306.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

dhurandharRanveer SinghDhurandhar movieAkshay KhannaSanjay Dutt

