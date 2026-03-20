Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ Dhurandhar The Revenge (ಧುರಂಧರ್ 2) ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 21,728 ಶೋಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 102.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಯಾವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡದಷ್ಟು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ 2 ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜವಾನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಓಪನಿಂಗ್ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿಯಾಗಿದೆ.
ಜವಾನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಧುರಂಧರ್ 2 ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಎ-ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಪಾವತಿಸಿದ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ (Paid Previews) ಗಳಿಂದ 43 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈಗಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಧುರಂಧರ್2 ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 145.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಧುರಂಧರ್ 2 ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಸೆ ಸರ್ಸೆ ಸಾಂಗ್ ವಿವಾದ: ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ.. ರಕ್ಷಿತಾ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ಸಲಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಕಿ 2898 AD ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ KGF: Chapter 2 ಸಿನಿಮಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ 116 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಅದು ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪುಷ್ಪ-2 ಆಗಿದೆ. ಪುಷ್ಪ- 2 ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ದಿನವೇ ಒಟ್ಟು 164.25 ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಯನತಾರಾ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆ.. ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು CM ನನಸಾಗಿಸಬೇಕು.. ಅಬ್ಬಾಬ್ಬ ಸಂಸದನ ಆಸೆ..