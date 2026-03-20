English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ ಸುನಾಮಿ, KGF ದಾಖಲೆ..? ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್‌!

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜವಾನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಧುರಂಧರ್‌ ದೀ ರಿವೇಂಜ್ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದೆ.‌ ಯಾವ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾವು ಮಾಡದ ದಾಖಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 20, 2026, 05:47 PM IST
  ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಧುರಂಧರ್
  • ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ?
  • ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಧುರಂಧರ್‌ ದೀ ರಿವೇಂಜ್

Trending Photos

camera icon6
first night songs
camera icon5
Baba Vanga Astrology
camera icon7
camera icon6
Ugadi Astro Tips
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ Dhurandhar The Revenge (ಧುರಂಧರ್ 2) ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 21,728 ಶೋಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 102.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಯಾವ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡದಷ್ಟು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ 2 ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜವಾನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಓಪನಿಂಗ್ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಮೂವಿಯಾಗಿದೆ. 

ಜವಾನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಧುರಂಧರ್ 2 ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಎ-ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಪಾವತಿಸಿದ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ (Paid Previews) ಗಳಿಂದ 43 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈಗಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಧುರಂಧರ್2 ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 145.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಧುರಂಧರ್ 2 ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡುವುದಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅಭಿನಯದ ಸಲಾರ್‌ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಕಿ 2898 AD ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅವರ KGF: Chapter 2 ಸಿನಿಮಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಡೀಸ್‌ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ 116 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಅದು ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪುಷ್ಪ-2 ಆಗಿದೆ. ಪುಷ್ಪ- 2 ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಆದ ದಿನವೇ ಒಟ್ಟು 164.25 ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು.    

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Dhurandhar 2Dhurandhar 2 collectiondhurandhar 2 the revenge box office collectionDhurandhar 2 box office collectionDhurandhar 2 box office collection day 1

Trending News