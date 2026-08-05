/ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್.. ಆದ್ರೆ ನಂಬರ್‌- 1 ಮಾತ್ರ ಧುರಂಧರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಲ್ಲ!

Ranveer Singh overtakes King Kohli in Kroll Brand Value 2025: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಾಲ್ ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 2025 (Kroll Brand Value- 2025)ರ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಟಾಪ್ 25 ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಯಾರು?.
ಕ್ರಾಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 2025ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ 162.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 12 ಮಹಿಳಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ರಾಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ 2024ರ ನಂತರ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಜವಾನ್, ಪಠಾಣ್ ಮತ್ತು ಡಂಕಿ ಅಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ರಿಂದ 36ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸುಮಾರು 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ 162.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ 158.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತದ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ನಟ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 3,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು T20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಆಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಏಕಾಏಕಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.