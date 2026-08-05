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ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್.. ಆದ್ರೆ ನಂಬರ್‌- 1 ಮಾತ್ರ ಧುರಂಧರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಲ್ಲ!

ಐಪಿಎಲ್‌ ಆಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಏಕಾಏಕಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 05, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:40 PM IST
ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್.. ಆದ್ರೆ ನಂಬರ್‌- 1 ಮಾತ್ರ ಧುರಂಧರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಲ್ಲ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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