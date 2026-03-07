Badshah Tatiri song : "ತೆಟ್ಟಿರಿ" ಹಾಡಿನ ವಿವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಂಗರ್ ಬಾದ್ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಲುಕ್ ಔಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ (LOC) ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ತಕ್ಷಣ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಬಾದ್ಶಾಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಲೇ ಪಂಚಕುಲ ಪೊಲೀಸರು ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹಾಡನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ..
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರ್ಯಾಪರ್-ಗಾಯಕ ಬಾದ್ಶಾ ತಮ್ಮ "ತೆಟ್ಟಿರಿ" ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾದ್ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾದ್ಶಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗಾಯಕ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರತೀಕ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಂಚಕುಲದ ಸೆಕ್ಟರ್ 20 ರ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 6, 2026 ರಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (ಐಪಿಸಿ) ಸೆಕ್ಷನ್ 296 ಮತ್ತು 1986 ರ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಸಭ್ಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ (ನಿಷೇಧ) ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಮತ್ತು 4 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಬಾದ್ಶಾಲಾ" ನಂತಹ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು.. ಇದು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಭ್ಯ ಪದ ಬಳಕೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ...
ಇದರು ನಡುವೆ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬಳಸಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ.. ಇಲ್ಲವೇ..? ಎಂಬ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಸ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 120-ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣವೂ ಇದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆವರಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.