ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 6 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ.. ಎರಡನೇ ಸೆಟಪ್ ಇದ್ದಂತೆ! ಗಂಡಂದಿರೇ ಎಚ್ಚರ..

extramarital affair signs: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಇದರಿಂದ ದೂರವಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊಸ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 16, 2025, 05:18 PM IST
  • ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಏಳು ಜನುಮಗಳ ಬಂಧ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅನೇಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿವೆ
  • ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇದಲ್ಲ

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 6 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ.. ಎರಡನೇ ಸೆಟಪ್ ಇದ್ದಂತೆ! ಗಂಡಂದಿರೇ ಎಚ್ಚರ..

signs of wife cheating: ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಏಳು ಜನುಮಗಳ ಬಂಧ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅನೇಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಜೀವನ್ಮರಣದ ಬಂಧ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಹಾಗಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇದಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಜಿನೆಸ್ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ಮದುವೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? 

Add Zee News as a Preferred Source

ಫೋನ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವುದು: ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತಾಳೆ. ನೀವು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತ. ನೀವು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ.. ಅವಳು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದರೂ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೂ ಸಹ.. ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕು..  

ಮೇಕಪ್‌ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಹೊಸ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅವಳು ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ಯಾದಿ, ಅಂದರೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಸೌಂದರ್ಯ, ಮೇಕಪ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿರುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಗಂಡನೊಂದಿಗಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು: ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಗಂಡನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ಕಿರಿಕಿರಿ: ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಗಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೇ.. ಪದೇ ಪದೇ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇ ಅವಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರ್ಥ..  

ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ: ಕೆಲವು ಹೆಂಡತಿಯರು.. ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು.. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ.. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಿವರ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. 

ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು, ನೆಪ ಹೇಳುವುದು: ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ.. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳು, ಅತ್ತೆ ಮಾವ.. ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರೆಯಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ನೆಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಡತಿಯರು ಹೀಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಆದರೆ.. ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ವಿವಿಧ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು.. ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ಬೇರೆ ಜೀವನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಸಹ.. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮುಗ್ಧ ಗಂಡಂದಿರು ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಂಡಂದಿರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಅನುಮಾನ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ.. ಏನಾದರೂ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾದಾಗ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರಬಹುದು. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

signs of wife cheatingextramarital affair signshow to know if wife is cheatingcheating wife symptomssigns of infidelity in marriage

