  ರಿಷಬ್‌ V/S ರಶ್ಮಿಕಾ! ಕಾಂತಾರ ಓಟಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ನೀಡುತ್ತಾ ಥಮಾ? ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತಾ ಸಿನಿಮಾ?

ರಿಷಬ್‌ V/S ರಶ್ಮಿಕಾ! ಕಾಂತಾರ ಓಟಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ನೀಡುತ್ತಾ ಥಮಾ? ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತಾ ಸಿನಿಮಾ?

Rashmik mandanna Thamma : ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಥಮಾ" ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾ? ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 23, 2025, 02:34 PM IST
    • ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಥಮಾ" ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
    • ಮೊದಲ ದಿನ 24.87 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು.

ರಿಷಬ್‌ V/S ರಶ್ಮಿಕಾ! ಕಾಂತಾರ ಓಟಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ನೀಡುತ್ತಾ ಥಮಾ? ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತಾ ಸಿನಿಮಾ?

Thamma movie collection : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆಗೆ, ನಟ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ಪೋತ್ದಾರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಥಮಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ದೆವ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಮತ್ತು ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪತಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎರಡೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಗೆ ಮುಂದಾದ್ರಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಬಿಂದಾಸ್ ಬೆಡಗಿ...!

ಮೊದಲ ದಿನ 24.87 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು. ಇದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ಪೋತರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

'ಥಮಾ' ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹ 24.00 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18.60 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ₹45 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಥಮಾ ಓಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಭಾಗ 1 ರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಾಯ್ತುನೋಡಬೇಕು..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

