ಕೊನೆಗೂ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ.. ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು..

ಮದುವೆ ವೇಳೆ ಬಾಲಕಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಊಗೆಗೂ ಮೀರಿ ವೀವ್ಸ್‌, ಕಮೆಂಟ್‌, ಲೈಕ್ಸ್‌ಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿದ್ವು. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 20, 2026, 11:34 PM IST
  • ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆಪ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು
  • ಕೊನೆಗೆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಲಡ್ಡುಕೊಟ್ಟ ವಿಜಯ್‌
  • ಬಾಲಕಿಗೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬಡಿಸಿದ ವಿಜಯ್‌, ಲಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ

Vijay Rashmika lunch for little fan Girl: ಟಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆಪ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಲಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಳು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಆ ಬಾಲಕಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಸರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌ ಅನ್ನು ನವಜೋಡಿ ನೀಡಿದೆ. 

ಮದುವೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಮದುವೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯ್‌ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಸಂತೋಷದ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಕಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವಳ ಇಷ್ಟದ ಲಡ್ಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಪುಲಿಹೋರಾ (ಚಿತ್ರಾನ್ನ) ವನ್ನು ಬಡಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಕಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬ ಕುಳಿತು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಕಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಸ್ತ್‌ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್‌ ಪಾಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ನಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.  

ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಳು ಎಂದರೆ.. ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆ ಆದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆಯಬಹುದಿತ್ತಲ್ವಾ?. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಊಟದಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಅಲ್ವಾ?, ನಾನು ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಲ್ವಾ?. ನಾವು ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡ್ತಿವಿ ಅಲ್ವಾ?. ಮದುವೆಗೆ ಕರೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ?. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅವರಿಗೆ (ವಿಜಯ್‌, ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ) ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬಾಲಕಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಳು.  

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

