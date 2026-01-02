ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೊ ರಶ್ಮಿಕಾ!ಏನಿದು ಕ್ರಶ್ಮಿಕಾ ರಗಳೆ?

Rashmika mandana mistake: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ..ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳತ್ತ ಸಾಗಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿರುವ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆಗೆ ರೋಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ..ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆಯ ಹೊಸ ವರುಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಾಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ..ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸು ಗೆದ್ದ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಮಾದ ಮೂಲಕವೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದು,ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿಯೂ ಕಿರಿಕ್ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ..ಜೊತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರನ್ನಾಗಲಿ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ..ಇದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಪತ್ತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಹತ್ತಿ ಏಣಿಯನ್ನ ಒದ್ದು ಮರೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾ ಅಂತಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
