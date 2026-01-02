English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೊ ರಶ್ಮಿಕಾ!ಏನಿದು ಕ್ರಶ್ಮಿಕಾ ರಗಳೆ?

Rashmika mandana mistake: ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು..ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ವರೆಗೆ ಸೌಂಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೆ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಅದೇನು ತಪ್ಪು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ...

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 2, 2026, 11:52 AM IST
  • ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಿನಿ ಪಯಣ ನೆನೆದು ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌

Rashmika mandana mistake: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ..ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳತ್ತ ಸಾಗಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿರುವ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆಗೆ ರೋಮ್‌ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಟ್ರಿಪ್‌ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ..ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ! ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ..

ನಿನ್ನೆಯ ಹೊಸ ವರುಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಾಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ..ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸು ಗೆದ್ದ ಕಿರಿಕ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಮಾದ ಮೂಲಕವೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದು,ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ  ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿಯೂ ಕಿರಿಕ್‌ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ..ಜೊತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಸಿಂಪಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರನ್ನಾಗಲಿ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ..ಇದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಪತ್ತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಹತ್ತಿ ಏಣಿಯನ್ನ ಒದ್ದು ಮರೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾ ಅಂತಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೋಸದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆದ್ರಾ ಧನುಷ್‌..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ಯಾಕೆ?

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

